На Житомирщині податківця обвинувачують у продажу службової інформації з обмеженим доступом

Житомирською обласною прокуратурою, у межах процесуального керівництва, скеровано до суду обвинувальний акт за фактом скоєння податківцем несанкціонованих дій з інформацією з обмеженим доступом, яка оброблюється в автоматизованих системах та несанкціонованого збуту такої інформації, вчиненого повторно (ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 361-2 КК України).

Досудовим слідством установлено, що працівник територіального відділу Державної податкової служби в області, маючи доступ до автоматизованих систем ДПС України, здійснював несанкціоноване копіювання інформації, яку збував за грошову винагороду зацікавленим особам.

Такі протиправні дії, скоєні протягом минулого року, призвели до витоку службової інформації з обмеженим доступом. Під час чергового збуту інформації податківця затримано 05.10.2020 у Бердичеві на одній з центральних вулиць.

Викрито зловмисника завдяки спільним діям обласної прокуратури, територіального управління Державного бюро розслідування, що у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу УСБУ в області.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // RuporZT