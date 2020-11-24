На Житомирщині податківця судитимуть за шахрайство та підбурювання до надання $12 000 доларів хабаря

До суду направлено обвинувальний акт відносно старшого державного інспектора одного із відділів ГУ Державної податкової служби в Житомирській області.

Слідством встановлено, що у травні 2020 року податківець підбурив громадянина до надання неправомірної вигоди через нього керівництву однієї із місцевих прокуратур Житомирської області.

За ці кошти службова особа пообіцяла домовитися про повернення транспортного засобу, який попередньо був арештований в рамках кримінального провадження, та розв’язати питання щодо призначення покарання не пов’язаного із позбавленням волі. Проте, відповідних домовленостей старший державний інспектор із працівниками прокуратури не мав, а кошти планував привласнити.

27 травня 2020 року слідчі ДБР затримали посадовця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання неправомірної вигоди у розмірі 12 000 доларів США. Того ж дня йому було повідомлено про підозру.

Таким чином, податківець обвинувачується у закінченому замаху на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище та закінченому замаху на шахрайство, вчиненому у великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 та ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування здійснювало територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому. Процесуальне керівництво — Житомирська обласна прокуратура. Оперативний супровід — УСР в Житомирській області ДСР Нацполіції.

Державне бюро розслідувань