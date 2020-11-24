На Житомирщині податківця судитимуть за шахрайство та підбурювання до надання $12 000 доларів хабаря

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До суду направлено обвинувальний акт відносно старшого державного інспектора одного із відділів ГУ Державної податкової служби в Житомирській області.

Слідством встановлено, що у травні 2020 року податківець підбурив громадянина до надання неправомірної вигоди через нього керівництву однієї із місцевих прокуратур Житомирської області.

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За ці кошти службова особа пообіцяла домовитися про повернення транспортного засобу, який попередньо був арештований в рамках кримінального провадження, та розв’язати питання щодо призначення покарання не пов’язаного із позбавленням волі. Проте, відповідних домовленостей старший державний інспектор із працівниками прокуратури не мав, а кошти планував привласнити.

27 травня 2020 року слідчі ДБР затримали посадовця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання неправомірної вигоди у розмірі 12 000 доларів США. Того ж дня йому було повідомлено про підозру.

Таким чином, податківець обвинувачується у закінченому замаху на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище та закінченому замаху на шахрайство, вчиненому у великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 та ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування здійснювало територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому. Процесуальне керівництво — Житомирська обласна прокуратура. Оперативний супровід — УСР в Житомирській області ДСР Нацполіції.

Державне бюро розслідувань

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