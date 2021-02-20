На Житомирщині подружжя через соцмережу збувало психотропні речовини та наркотичні засоби (фото)

У межах процесуального керівництва, Житомирською обласною прокуратурою спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки в області та Головного управління Нацполіції в області 19.02.2021 викрито злочинне угруповання, члени якого організували схему незаконного обігу особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів.

За даними слідства, 31-річний мешканець села Вереси Житомирського району створив та забезпечив функціонування Телеграм-каналу, через який наркозалежні особи замовляли наркотичні засоби та психотропні речовини.

На кожний вид забороненого товару — амфетамін, метамфетамін, мефедрон, МДМА, пігулки ЛСД та екстазі, канабіс, галюциногенні гриби тощо було встановлено відповідний «прейскурант».

До злочинної схеми наркоділок залучив свою дружину та раніше судимого знайомого, які приймали замовлення, фасували наркотики та, ховаючи у побутові товари, поштою відправляли замовникам. Розрахунок здійснювався через систему електронних платежів.

Усього задокументовано більше 40 фактів протиправної діяльності злочинної групи.

Наркоторговців затримано на «гарячому» відразу після здійснення ними чергових поштових відправлень. Під час обшуків вилучено 12 посилок з психотропними речовинами, пакети з канабісом, грошові кошти, пакувальні матеріали.

Усім трьом затриманим інкримінується незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст. 307 КК України).

Житомирська обласна прокуратура наполягатиме на обранні фігурантам справи запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури