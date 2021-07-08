На Житомирщині поліцейські оперативно затримали причетних до розбійного нападу на родину

На світанку 7 липня до помешкання жителів м. Бердичева через вікно заскочили двоє молодиків. Вони побили подружжя та забрали цінні речі, документи, гроші та банківські картки. Вже за кілька годин поліцейські встановили нападників та затримали їх. Нині у рамках досудового розслідування триває з’ясування всіх обставин.

Близько 4:50 до Бердичівського районного відділу поліції надійшло повідомлення про напад на жителів райцентру у їх помешканні. На місце події слідчо-оперативна група з’ясувала, на першому поверсі багатоповерхівки у центрі міста винаймають квартиру співмешканці, 23-річний та 25-річна жителі Київщини. Цієї ночі вони лишили відчиненим вікно на кухні. Саме через нього нападники й потрапили в оселю.

Невідомі, які були у масках, побили господарів та відібрали у них гаманець з 800 гривнями, прикраси із золота, кілька мобільних телефонів та документи. У цей час в іншій кімнаті спала 4-річна донька жінки, на щастя, дитина не постраждала.

У потерпілої медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, а у чоловіка – забої різних частин тіла та перелом носа. Їм надали необхідну медичну допомогу.

Поліцейські вилучили з місця події слідову інформацію та інші речові докази. Також потерпілі змогли детально описати нападників. Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

— Бердичівські оперативники разом з колегами з обласного Управління карного розшуку розпочали першочергові заходи для встановлення причетних до розбою. Вже за кілька годин вони отримали відомості про особи нападників. У цьому їм допомогли й записи з камер спостереження, встановлених у місті, — розповів заступник начальника ГУНП Житомирщини — начальник кримінальної поліції Вадим Жмурко.

Відтак двох місцевих жителів, віком 30 та 35 років, поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що чоловіки раніше вже були засуджені за майнові злочини, старший також причетний до незаконного поводження з холодною зброєю та зберігання наркотиків.

Нині триває досудове розслідування. Законодавством напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства та з проникненням у житло карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області