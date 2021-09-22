На Житомирщині поліцейські викрили розтрату півмільйона гривень при капітальному ремонті сільських доріг

21 вересня слідчі Коростишівського відділу поліції оголосили про підозру у заволодінні коштами та зловживанні службовим становищем 34-річному жителю Київщини. Чоловік є директором товариства, з яким був укладений договір на виконання капітального ремонту доріг у двох селах Харитонівської громади Житомирщини. Розмір завданих державному бюджету збитків перевищує 516 тисяч гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що у 2019 році між товариством з обмеженою відповідальністю, зареєстрованому у м. Києві, і Харитонівською сільською радою були укладені договори на капітальні ремонти доріг вулиць у с. Мамрині та Харитонівці. Результатами виконаних робіт потому оформлялись відповідними актами та довідками.

Однак призначені слідчими та проведені фахівцями у рамках кримінального провадження їх судові будівельно-технічні експертизи засвідчили перевищення розмірів витрат на ремонти у першому випадку (вул. Дачна с. Харитонівка) на понад 339 тисяч гривень, а у другому (вул. Шевченка с. Мамрин) — майже на 177 тисяч гривень.

Таким чином встановлено, що в офіційні документи, акти та довідки, були внесені завідомо неправдиві відомості про повноту та обсяги виконаних підрядних робіт. А на підставі цих матеріалів було переплачено на рахунки товариства із державного бюджету коштів на загальну суму 516 015 гривень.

34-річному чоловікові слідчі Коростишівського відділу поліції наразі оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Житомирської області