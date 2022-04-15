На Житомирщині поліцейські встановили чоловіка, який закинув гранату у двір садиби

13 квітня поліцейські Коростишівського відділу поліції встановили причетного до пошкодження майна у результаті вибуху у смт. Брусилові. Подія мала місце напередодні уночі. Нині 58-річний чоловік дає свідчення слідчим щодо обставин та причин кримінального діяння. Йому загрожує реальний термін ув’язнення.

39-річний житель смт Брусилова уранці 12 квітня повідомив до поліції, що на його подвір’ї стався вибух. Працівники слідчо-оперативної групи, які прибули на місце, зафіксували пошкодження фасаду будинку, паркану та автомобіля, що знаходився у дворі. Ніхто з людей не постраждав. Під час огляду, а також інших слідчо-розшукових дій, були зафіксовані усі обставини та встановлено, що стався вибух гранати, яку хтось закинув через паркан.

У подальшому поліцейські розпочали заходи для встановлення причетного, зокрема провели подвірний обхід, вилучили записи відеоспостерtження, зібрали свідчення місцевих жителів тощо.

У результаті цих та інших дій був встановлений підозрюваний. Ним виявився 58-річний місцевий житель. Попередньо, чоловік того вечора знаходився у нетверезому стані та після конфлікту у родині пішов з дому, при цьому прихопив боєприпас. Наразі поліцейські встановлюють, звідки він у чоловіка взявся. По дорозі селом він нібито випадково вийняв чеку і був змушений кинути подалі від себе гранату, аби не загинути.

Нині ця інформація перевіряється у рамках відкритого кримінального провадження. А відтак чоловікові може загрожувати покарання у вигляді реального терміну позбавлення волі.

Водночас поліцейські застерігають: невміле поводження з боєприпасами та зброєю є вкрай небезпечним і, окрім правових наслідків, може призвести й до травмування або й загибелі людей. Не ризикуйте і не випробовуйте долю – це завжди безглуздо, а тим більше у період, коли країна вимагає захисту, стійкості та адекватності дій кожного її громадянина.

Відділ комунікації поліції Житомирської області