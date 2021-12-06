На Житомирщині поліцейські затримали підозрюваних у розбої на підприємство

Подія сталась 3 грудня у м. Коростишеві. На світанку на територію каменеобробного підприємства потрапили двоє чоловіків. Зв’язавши охоронницю та погрожуючи ножем, винесли з офісу значну суму коштів. Того ж дня оперативники поліції встановили особи нападників, розшукали та затримали обох. Триває досудове розслідування.

Близько о пів на 8 ранку до поліції звернувся директор підприємства, що спеціалізується на обробці каменю, із повідомленням про безчинство невідомих на території і викрадення із сейфа грошей.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в області та Коростишівського відділу. Правоохоронці з’ясували, що на світанку, близько 4 ранку, до сторожки для охорони підприємства зайшли двоє чоловіків у балаклавах. Погрожуючи ножем 49-річній охоронниці, незнайомці зв’язали її та відібрали ключі від інших приміщень. В одному з них пошкодили сейф і забрали звідти гроші в іноземній та національній валюті еквівалентом близько 300 тис. гривень.

– У ході першочергових заходів наші оперативники за допомогою працівників кримінальної поліції главку здійснили огляд місця події та території підприємства, опитали потерпілу жінку та інших працівників, вилучили та переглянули записи камер відеоспостереження. У результаті нам швидко вдалося встановити особи підозрюваних і вже за кілька годин розшукати їх, — розповів начальник Коростишівського відділу поліції Вадим Жикевич.

Як виявилось, до вчинення злодіяння були причетні двоє жителів Брусилівської громади, віком 39-ти та 22-х років. Молодший з чоловіків працював на цьому ж підприємстві, а тому швидко зорієнтувався у можливості «легкої здобичі». Про старшого відомо, що раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкий злочин, за що й відбував покарання у місцях позбавлення волі.

У результаті невідкладних слідчих дій, проведених за місцями проживання обох чоловіків, правоохоронці вилучили викрадені гроші, які підозрювані розділили між собою, та інші докази причетності до злодіяння, у тому числі належну одному з них ВАЗівку, якою вони пересувались.

Нині всі обставини з’ясовуються у рамках подальшого досудового розслідування. Обом фігурантам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За рішенням суду затримані перебуватимуть під вартою.

За чинним законодавством їм загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області