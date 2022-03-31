На Житомирщині поліцейські затримали подружжя за колабораційну діяльність

У середині березня чоловіка та його дружину, жителів м. Бердичева, затримали правоохоронці за публічні заклики на підтримку країни-агресора. Правоохоронці інкримінували подружжю колабораційну діяльність. Нині досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Досудове розслідування за ч. 1 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України проводилось слідчими Бердичівського райвідділу поліції за оперативного супроводу УСБУ в регіоні та під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури.

Встановлено, що у середині березня житель районного центру, 1960 р.н., разом зі своєю дружиною, на міському ринку влаштували публічну агітацію щодо невизнання збройної агресії російської федерації проти України та закликали місцевих жителів до підтримки рішень та дій держави-агресора.

Обставини події були належним чином задокументовані. Після необхідних слідчих дій подружжю було оголошено про підозру у колабораційній діяльності. Наразі досудового розслідування закінчено. Обвинувальний акт направлено на розгляд суду.

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Поліція Житомирської області