На Житомирщині поліція розшукує «працівниць газової служби», причетних до крадіжок у пенсіонерок

З квартир жительок Житомира та Коростеня після відвідин невідомих, які назвалися працівницями підприємства з надання послуг газопостачання, зникли заощадження. Нині поліцейські з’ясовують всі обставини подій та застерігають жителів області від надмірної довірливості у спілкуванні з незнайомими людьми.

Увечері 21 вересня до Житомирського райуправління поліції звернулась 84-річна жителька обласного центру із повідомленням про крадіжку грошей з її квартири. Пенсіонерка розповіла, що в обідню пору до неї додому завітали дві жінки, які назвалися представницями газової служби. Відвідувачки повідомили про необхідність перевірки газової плити, відтак отримали дозвіл господині зайти в помешкання. Поки одна з жінок нібито перевіряла обладнання, інша знаходилась поза полем зору пенсіонерки. Лише кілька годин потому господиня виявила зникнення 5800 гривень, які лежали в іншій кімнаті.

Схожа ситуація трапилася і з 90-річною жителькою м. Коростеня. 19 вересня додому до пенсіонерки прийшла незнайомка під приводом перевірки газового лічильника. Згодом виявилося, що з шухляди стола зникли заощадження в сумі 14 тисяч гривень. Жінка розповіла про подію своїм рідним, які й звернулися до поліції.

Відтак нині поліцейські встановлюють обставини подій та розшукують осіб, причетних до правопорушення. Водночас правоохоронці закликають жителів області бути обачними під час спілкування з незнайомцями, які під різними приводами намагаються потрапити у ваше житло:

– інколи злодії вдаються до хитрощів, намагаючись потрапити до вашого дому під приводом напитися води, прийняти ліки, переповити дитину, використовують будь-яку іншу вигадку, щоб викликати почуття жалості та бажання допомогти. За можливості запропонуйте допомогу, що виключає присутність чужинців у вашій оселі. У разі, якщо ви дозволите незнайомцям зайти до помешкання, не залишайте їх наодинці;

— якщо до вас прийшли люди, які називаються соціальними працівниками, представниками газового чи енергонагляду, водопостачання, інших комунальних служб тощо, постійно перебувайте поруч, слідкуйте за їх діями. Подбайте, щоб ніхто сторонній не заходив до інших кімнат у помешканні. Зауважте, що зазвичай такі роботи супроводжуються оформленням актів перевірок, підписанням відомостей тощо, що мають лишитися у вас;

— не забудьте замкнути вхідні двері, навіть коли впустили до оселі та спілкуєтеся з відвідувачем. Врахуйте, що вас можуть відволікати для того, щоб спільник непомітно зайшов та викрав цінності;

— не запрошуйте до власних будинків незнайомців, які пропонують товари та ліки за вигідними цінами, різні послуги, у тому числі провести «магічні ритуали», привернути удачу, багатство тощо. У такому випадку ви ризикуєте не тільки добровільно віддати власні заощадження, а ще й бути обікраденими пронирливими «гостями»;

— не діставайте при незнайомцях документи, гроші, банківські картки та цінні речі зі сховків. Документи щодо обслуговування комунальних мереж зберігайте окремо від інших цінних та ділових паперів. Намагайтеся не зберігати вдома значні суми заощаджень, принаймні розподіліть їх по кількох таємних місцях.

Запам’ятайте ці правила самі та поясніть своїм літнім батькам, які проживають окремо. Будьте розважливими та обережними!

Відділ комунікації поліції Житомирської області