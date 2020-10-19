На Житомирщині поліція викрила злочинну групу у вимаганні 90 тисяч гривень

Зловмисники погрожували вбити місцевого підприємця, якщо він відмовиться віддати їм кошти у якості погашення неіснуючого боргу. Одного зі зловмисників поліцейські затримали після отримання ним частини коштів.

Побоюючись за своє життя та здоров’я, підприємець звернувся до поліції. Погрожуючи фізичною розправою та навіть вбивством, зловмисники вимагали від чоловіка повернення 90 тисяч гривень неіснуючого боргу.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області та слідчі слідчого управління обласної поліції встановили особи вимагачів. Це двоє мешканців м. Коростень, які вже мали за плечима кримінальний досвід. Раніше були засуджені за крадіжки та грабежі.

Сьогодні, 19 жовтня, поліцейські за силової підтримки КОРД затримали одного з вимагачів після отримання ним частини коштів на картковий рахунок. Наразі проводяться санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів.

Вирішується питання про повідомлення учасникам угруповання про підозру за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів. Їм може загрожувати до семи років ув’язнення.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Нагадаємо, поліцейські Житомирської області завершили розслідування справи щодо групи вимагачів.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України