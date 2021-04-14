На Житомирщині посадовця викрили в отриманні хабаря за продаж селекційних овочів

13 квітня детективи Слідчого управління ГУНП Житомирщини спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НПУ затримали директора однієї з дослідних станцій. Чоловік підозрюється у систематичному вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від юридичних та фізичних осіб. Схема полягала в сплаті половини вартості селекційних овочів під час їх продажу безпосередньо посадовцеві.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили налагоджений механізм протиправних дій.

Так, під час слідчо-розшукових заходів, у тому числі непублічного характеру, зафіксовано продаж сортових овочів фізичним та юридичним особам за їх реальною вартістю, однак у фінансово-господарських документах при цьому зазначалась лише половина ціни. Різниця ж сплачувалась поза бухгалтерськими обліками директорові дослідної станції.

13 квітня поліцейські затримали посадовця відразу після отримання ним 84 тисяч гривень неправомірної вигоди за продаж 14 тонн овочів. Реальна вартість селекційного товару складала майже 170 тисяч гривень.

Це був черговий етап документування протиправної діяльності керівника дослідної станції. Відтак його затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення чоловікові підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Усі слідчі дії проводились під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Житомирської області