На Житомирщині повідомлено про підозру офіцеру поліції, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП з трьома потерпілими

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури колишньому дільничному офіцеру поліції сектору превенції територіального відділення поліції повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 КК України).

За даними слідства, дорожньо-транспортна подія сталася у червні минулого року в Олевську, близько 13.00 год.

Дільничний офіцер поліції, керуючи автомобілем Volkswagen Golf у стані алкогольного сп’яніння, порушив правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Chevrolet.

Унаслідок зіткнення постраждали троє осіб: пасажирка зустрічного транспорту, а також двоє пасажирів авто, яким керував правоохоронець. Усі потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

На даний час дільничного офіцера поліції звільнено з органів поліції. Досудове розслідування проводить Другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Житомирі) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому.

Житомирська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // RuporZT