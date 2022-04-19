На Житомирщині правоохоронці викрили ще кількох поціновувачів «руського миру»

Дізнавачі поліції оголосили про підозри у публічній підтримці агресії росії двом чоловікам, жителям Коростишева та Андрушівки, а також житомирянці. Правопорушення були викриті поліцейськими спільно з оперативниками УСБУ регіону під процесуальним керівництвом окружних прокуратур. Також 18 квітня правоохоронці скерували до суду обвинувальні акти стосовно трьох жителів області, які пропагували у публічних місцях злочинні дії рф проти України.

18 квітня дізнавачі Бердичівського райвідділу поліції оголосили про підозру у колаборизмі 43-річному жителю Андрушівки, який у місцевому магазині у присутності відвідувачів висловлював згоду з діями рашистів стосовно України та закликав містян до підтримання рішень ворога.

Цього ж дня підозру у протиправній діяльності, спрямованій на підтримку дій росії, дізнавачі Житомирського райуправління поліції оголосили 53-річній жительці обласного центру. Жінка у соціальних мережах робила репости контенту, де виправдовувалася агресія рф проти українського народу, звучали звинувачення України у нацизмі та заклики до проведення флешмобів на підтримку армії окупантів тощо.

Днем раніше правоохоронці провели невідкладні слідчі дії за місцем проживання коростишівця. За наявною інформацією, пенсіонер у соціальних мережах робив публікації на користь російської агресії в Україні. З оселі чоловіка поліцейські Коростишівського відділу ГУНП Житомирщини вилучили комп’ютерну техніку, ворожу символіку, письмові «заготовки» постів для коментарів тощо. Йому оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) КК України. Триває подальше досудове розслідування.

Також 18 квітня до суду були спрямовані обвинувальні акти стосовно 64-річного жителя Новоград-Волинського району та 52-річного мешканця Семенівської громади Бердичівського району. Обидва чоловіка публічно заперечували збройну агресію росії проти України та висловлювали повну підтримку дій та рішень рф. Цього ж дня до суду були направлені матеріали з обвинувальним актом і щодо 51-річного житомирянина, який заперечував окупацію військами рф частини території України та публічно закликав не чинити опір ворожим військам у разі захоплення ними обласного центру.

Нагадаємо, 15 квітня правоохоронці скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох коростенців, також оголосили про підозри у колабораційній діяльності двом чоловікам, жителям обласного центру та Бердичівського району, а з помешкання житомирянки вилучили речі, які свідчать про її проросійську позицію.

Відділ комунікації поліції Житомирської області