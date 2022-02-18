На Житомирщині правоохоронці вилучили з пилорами понад 100 кубометів необлікованої деревини на ₴700 тисяч

17 лютого слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності Слідчого управління ГУНП за участі оперативників Управління стратегічних розслідувань в області та процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури у регіоні провели санкціонований обшук на лісопильні у Житомирському районі. Слідчі дії проводились в рамках досудового розслідування схеми розкрадання лісу. В результаті правоохоронці вилучили лісоматеріали та інші речові докази.

Протиправну діяльність, пов’язану із масштабними оборудками з лісосировиною та переробленою деревиною викрили оперативники Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НПУ та слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП Житомирщини. За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування слідчі СУ ГУНП встановили функціонування чіткої схеми із незаконної порубки лісу у регіоні, обробки лісосировини та подальшої її реалізації.

17 лютого поліцейські провели санкціонований обшук на пилорамі у Житомирському районі. У результаті виявили докази протиправної діяльності фігурантів.

Загалом з деревообробного цеху правоохоронці вилучили необліковані лісоматеріали: 40 кубометрів кругляку порід дубу, сосни та осики, а також понад 70 кубометрів вже обробленої деревини на загальну суму близько 700 тисяч гривень. Окрім того, вилучені вантажні транспортні засоби-маніпулятори марки ЗІЛ, «чорнова» документація та інші речі, які свідчать про незаконну діяльність.

Триває досудове розслідування, в рамках якого встановлюються всі причетні до вказаних оборудок особи.

За чинним законодавством незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, що спричинили тяжкі наслідки, караються ув’язненням на строк від 5 до 7 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області