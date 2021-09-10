На Житомирщині припинено злочинний вплив засудженого, викритого у вимаганні грошей

10 вересня детективи Слідчого управління ГУНП в Житомирській області спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань ДСР у регіоні та оперативним відділом пенітенціарної установи за процесуального керівництва обласної прокуратури викрили 37-річного засудженого у вчиненні нових злочинів.

Встановлено, що чоловік, який наразі відбуває покарання в одній з пенітенціарних установ регіону, упродовж трьох місяців чинив тиск на жителя обласного центру. Від житомирянина він вимагав сплати надуманого боргу в сумі 20 тисяч гривень. У випадку невиконання своїх умов погрожував потерпілому задіяти підконтрольних осіб на свободі для спричинення «боржнику» тілесних ушкоджень та знищення його майна.

Про фігуранта відомо, що раніше він неодноразово судимий і нині відбуває покарання за насильницький злочин. До вчинення нових кримінальних правопорушень вдався, посилаючись на так званий статус «смотрящого» та на певний авторитет у «злодійських колах».

В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем відбування покарання чоловіка було вилучено низку речових доказів, що свідчать про його протиправну діяльність.

Цього ж дня засудженому оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 (Вимагання), тобто у вимозі передачі чужого майна з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, та ч. 1 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюється детективами слідчого управління ГУНП в Житомирській області за оперативного супроводу УСР в Житомирській області ДСР НПУ за процесуального керівництва прокуратури області.

За сукупністю вказаних протиправних діянь фігурантові загрожує позбавлення волі на термін до 10 років з конфіскацією майна.

Примітка: Стаття 62 Конституції України. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ комунікації поліції Житомирської області