На Житомирщині СБУ викрила поліцейського – організатора мережі наркодилерів

Співробітники Служби безпеки України викрили старшого інспектора одного із районних відділень ГУНП в Житомирській області на розповсюдженні психотропної речовини.

Як встановило слідство, офіцер поліції налагодив мережу розповсюдження амфетаміну на території одного із районів Житомирщини.

Спочатку поліцейський збував психотропи особисто у вільний від роботи час. Згодом залучив декількох наркозалежних місцевих жителів, які за незначну винагороду погодилися збувати амфетамін у роздріб «кінцевим споживачам».

За оперативною інформацією СБУ, щомісячний «чистий» прибуток поліцейського від наркоторгівлі становив щонайменше декілька десятків тисяч гривень.

Попередньо оперативники задокументували кілька фактів збуту фігурантом справи психотропної речовини.

Правоохоронці затримали наркополіцейського у Андрушівці під час збуту чергової партії психотропу.

У межах кримінального провадження за ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Тривають слідчі дії для встановлення каналів надходження психотропної речовини до фігуранта справи та притягнення до відповідальності усіх причетних до злочину осіб.

Операція проводилася співробітниками Управління СБ України в Житомирській області спільно з другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) теруправління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

Управління СБ України в Житомирській області