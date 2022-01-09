На Житомирщині сільрада передала в незаконне користування забруднені радіацією землі

Йдеться про масив земель вартістю 405 млн грн.

Народицька селищна рада (Коростенський район, Житомирська область) незаконно передала у користування понад 2100 га радіаційно забруднених земель. Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

«Установлено, що Народицькою селищною радою протягом 2020-2021 років прийнято низку неправомірних рішень про передачу у користування дев’ятьом сільськогосподарським товариствам та фермерським господарствам значний масив земель вартістю 405 млн грн. Незаконність рішення полягає в тому, що селищна рада перевищила свої повноваження, оскільки землями такої категорії розпоряджається Кабінет Міністрів України, а не територіальні громади. Крім цього, на радіоактивно забруднені землі законодавець ввів обмеження щодо використання для ведення сільськогосподарського виробництва», – йдеться у повідомленні.

Прокурори подали позови до Народицької селищної ради та приватних суб’єктів господарювання щодо повернення ними з незаконного користування радіоактивно забруднених земель площею понад 2100 га в Коростенському районі.

Наразі Господарський суд Житомирської області вже відкрив провадження.

Народичі знаходяться у північно-західній частині Житомирщини, частина цих земель постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС. // LB.ua