На Житомирщині слідчі поліції оголосили підозри організованій групі крадіїв

26 березня детективи Слідчого управління та оперативники Управління карного розшуку ГУНП Житомирщини за процесуального керівництва обласної прокуратури оголосили про підозру у десяти крадіжках з магазинів чотирьом молодикам, членам організованної злочинної групи. За такі дії чоловікам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Діяльність угрупування поліцейські викрили та припинили у жовтні минулого року відразу після вчинення ними чергової крадіжки у с. Заріччі Овруцького району.

Організатором групи став 26-річний житель м. Коростеня, який залучив до злочинної діяльності трьох товаришів, віком від 20 до 30 років. У більшості чоловіки займались крадіжками грошей з терміналів самообслуговування та цигарок і алкоголю у магазинах на півночі області.

Але, як було встановлено у ході досудового розслідування, до кожного злочину чоловіки ретельно готувались. Перевіряли наявність у магазинах камер відеоспостереження, охоронних засобів, у тому числі сигнального сповіщення про проникнення тощо. Передбачали можливі шляхи втечі та найбільш вдалі місця для спостереження за навколишньою обстановкою, аби уникнути викриття.

Відтак, зібравши достатньо доказів злочинної діяльності угрупування та отримавши результати відповідних експертних досліджень, слідчі поліції оголосили молодикам підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 КК України, а саме: таємні викрадення чужого майна, поєднані з проникненням у приміщення, учинені повторно, організованою групою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області