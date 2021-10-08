На Житомирщині слідчі поліції завершили розслідування діянь групи «професійних» угонщиків

Детективи Слідчого управління ГУНП завершили розслідування незаконного заволодіння автомобілем «Tayota Rav4», що вчинили у Житомирі восени 2020 двоє жителів Умані. Підозрюваних у результаті масштабної оперативно-аналітичної роботи поліцейські Житомирщини викрили та затримали у червні 2021, таким чином припинивши їх злочинну діяльність у кількох регіонах України. Наразі обвинувачення направлені до суду.

Нагадаємо, восени минулого року у м. Житомирі із подвір’я багатоповерхівки було викрадено автомобіль «Toyota RAV4». Працюючи над розкриттям цього злочину, поліцейські провели масштабну аналітичну роботу: збирали докази, опрацювали документи, відеоматеріали, здійснили низку експертних досліджень.

У результаті вдалося вийти на двох жителів м. Умані, які уже вчиняли подібне і навіть один з них розшукувався київськими колегами за чергове діяння.

3 червня 2021 слідчі Слідчого управління та розшуківці кримінальної поліції спільно зі спецпризначенцями роти поліції особливого призначення та КОРДу ГУНП Житомирщини розшукали викрадачів престижних автомобілів на Черкащині і Одещині. Тоді були проведені одночасні санкціоновані та невідкладні обшуки за місцями проживання підозрюваних та знаходження викраденого транспорту.

У результаті слідчих дій правоохоронці вилучили красномовні докази протиправної діяльності. Серед них – кілька десятків різних автомобільних номерних знаків, ключі від іномарок, зброя, а також викрадений у Житомирі автомобіль «Toyota RAV4».

Наразі обвинувальний акт, затверджений прокурором Житомирської обласної прокуратури, вручено 45-річному чоловікові. Він обвинувачується у вчиненні кримінальних діянь, передбачених ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) Кримінального кодексу України.

Національна поліція України