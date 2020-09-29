На Житомирщині судитимуть 23-річного хлопця за тяжкий злочин – згвалтування малолітньої

За процесуального керівництва відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Житомирської обласної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зґвалтування малолітньої.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Житомирської обласної прокуратури.

Наразі обвинувальний акт за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.152 КК України, скеровано до районного суду для розгляду по суті.

За даними слідства, 23-річний обвинувачений скоїв тяжкий злочин на початку літа цього року в одному із сіл області. Будучи у стані алкогольного сп’яніння, шляхом обману заманив 10-річну сусідську дівчинку до річки, у безлюдне місце, та погрожуючи, що втопить, у разі, якщо буде кликати на допомогу, застосовуючи фізичне насилля та долаючи опір, скоїв злочин проти малолітньої.

З часу розкриття злочину і дотепер особа перебуває під вартою.

Відповідно до санкції зазначеної статті, суд може призначити покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

УК