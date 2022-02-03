На Житомирщині трьох осіб підозрюють у розкраданні півмільйона гривень

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП оголосили про підозри двом директорам підприємств та приватному підприємцю — їх пособнику у заволодінні майже півмільйоном бюджетних коштів під час ремонту обладнання державного заводу. Викриття схеми відбувалось за участі співробітників УСБУ в регіоні, а усі процесуальні дії проходять під керівництвом обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що події стались у першій половині 2019 року. Між державним підприємством та товариством з обмеженою відповідальністю був укладений договір-доручення на делегування повноважень для залучення третьої сторони до поточного та капітального ремонту низки обладнання.

Однак під час перевірки офіційних документів про виконання визначеного обсягу та реального стану устаткування з’ясувалось, що жодних робіт взагалі не виконувалось. Натомість з бюджету державного підприємства було перераховано 472,5 тисячі гривень на рахунки товариства-посередника та приватного підприємця.

За таких обставин після проведення необхідних експертних досліджень та інших процесуальних дій поліцейські оголосили підозри у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України) 51-річному киянину, колишньому очільникові держпідприємства, 34-річному жителю столиці, колишньому директорові ТОВ, та 46-річному жителю Волині, їх пособнику. Обом керівникам інкримінується також службове підроблення (ч. 1 ст. 366 ККУ), а підприємцю – підроблення документів (ч.2 ст. 358 ККУ).

2-3 лютого слідчі відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП оголосили про підозри двом директорам підприємств та приватному підприємцю — їх пособнику у заволодінні майже півмільйоном бюджетних коштів під час ремонту обладнання державного заводу.

Відтак підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області