На Житомирщині у ДТП через нетверезого водія загинуло подружжя (фото)
Фото поліції
Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 жовтня в смт Брусилові.
Про це повідомили у поліції Житомирської області.
Водій мікроавтобуса Volkswagen рухаючись вулицею, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем “ВАЗ 2101”, яким керував 67-річний житель Коростишівської громади.
У результаті аварії водій автівки “ВАЗ” та його 57-річна дружина загинули на місці. Двоє пасажирів мікроавтобуса, 28-річна жителька Київської області та 40-річна киянка, отримали травми – жінок госпіталізували.
Під час обстеження у водія Volkswagen зафіксували стан алкогольного сп’яніння – 1,6 проміле алкоголю, при нормі 0,2 проміле.
У поліції розпочали досудове розслідування. // ДілоTweet