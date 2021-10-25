На Житомирщині у ДТП через нетверезого водія загинуло подружжя (фото)

Фото поліції

Дорожньо-транспортна пригода сталась 24 жовтня в смт Брусилові.

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

Водій мікроавтобуса Volkswagen рухаючись вулицею, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем “ВАЗ 2101”, яким керував 67-річний житель Коростишівської громади.

У результаті аварії водій автівки “ВАЗ” та його 57-річна дружина загинули на місці. Двоє пасажирів мікроавтобуса, 28-річна жителька Київської області та 40-річна киянка, отримали травми – жінок госпіталізували.

Під час обстеження у водія Volkswagen зафіксували стан алкогольного сп’яніння – 1,6 проміле алкоголю, при нормі 0,2 проміле.

У поліції розпочали досудове розслідування. // Діло