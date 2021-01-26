На Житомирщині в. о. начальника відділу Держекоінспекції регіону прикривав «чорного лісоруба»

Сьогодні, 25 січня, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури у кримінальному провадженні, співробітниками територіального управління ДБР, розташованого у м. Хмельницький, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР Нацполіції України викрито під час одержання неправомірної вигоди посадову особу Державної екологічної інспекції Поліського округу.

Зокрема, в.о. керівника відділу Держекоінспекції регіону затримано під час одержання неправомірної вигоди на суму 600 доларів США від місцевого жителя, який здійснив незаконну порубку дерев породи дуб у лісогосподарстві Житомирського району.

За таку суму він пообіцяв «чорному лісорубові» прикрити незаконну порубку, «владнати» питання щодо непритягнення його до адмінвідповідальності екологічною інспекцією, а в разі виявлення порубки правоохоронцями – попередити про спосіб вивезення.

Наразі особу затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування за ч.3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди) проводить територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у м. Хмельницький. Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. // subota.online