На Житомирщині в.о. начальника відділу Держекоінспекції затримали за «кришування» незаконних порубок лісу

Протиправну діяльність посадовця викрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями. Затримали його під час отримання 600 доларів США неправомірної вигоди.

Як встановили правоохоронці, виконувач обов’язків начальника відділу Державної екологічної інспекції Поліського округу налагодив корупційну схему незаконної порубки деревини різної породи. За надання так званого «зеленого коридору», а також непритягнення чорних лісорубів до відповідальності у разі їх виявлення, громадяни сплачували посадовцю певну винагороду.

У ході процесуальних заходів було задокументовано факт вимагання в.о. начальника відділу 1000 доларів США неправомірної вигоди. За це він пообіцяв правопорушникові «владнати» питання щодо непритягнення його до адмінвідповідальності та надалі «прикривати» незаконну порубку дубу.

У понеділок, 25 січня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Нацполіції, слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Хмельницький, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури затримали посадовця під час отримання частини неправомірної вигоди — 600 доларів США.

В.о. начальника відділу Держекоінспекції Поліського округу затримали в порядку 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

За скоєне посадовій особі може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України