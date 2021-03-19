На Житомирщині викрито факт незаконного сприяння в організації перетину держкордону України (фото)

Житомирська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом сприяння в організації перетину державного кордону України шляхом підроблення та використання підроблених документів, вчинених щодо кількох осіб (ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України).

У четвер, 18 березня 2021 року, у межах досудового розслідування, викрито протиправну діяльність місцевого жителя, 1964 року народження, який з метою сприяння в організації незаконного перетину кордону України, підробив декілька паспортів та надав до одного з територіальних підрозділів Державної міграційної служби України в Житомирській області для виготовлення закордонних паспортів.

Безпосередньо під час передачі підроблених паспортів особу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Також проведено невідкладні обшуки за місцем проживання затриманого.

Під час обшуків виявлено та вилучено численну кількість бланків для виготовлення підроблених документів, офіційні документи державного та іноземних зразків, заготовки кліше, штампів і печаток різних підприємств, установ, організацій, у тому числі іноземних, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання для виготовлення підроблених документів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та звернення до суду з клопотанням щодо застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Додамо, що фігурант справи ще раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Зокрема, в одному з місцевих судів області розглядається справа, у якій особа обвинувачується у вчиненні аналогічних злочинів.

Незаконну діяльність викрито завдяки спільним злагодженим діям прокуратури, УСБУ в області та Головного управління Нацполіції в області.

Досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в області.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури