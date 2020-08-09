На Житомирщині викрито факти ухилення від сплати податків через зарплати «в конвертах» майже на ₴10 млн.

Прокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами одного із суб’єктів господарювання (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, підприємство шляхом проведення фінансово-господарських операцій з продажу товарів поза бухгалтерським та податковим обліком, а також виплат заробітної плати працівникам «у конвертах» ухилилося від сплати податків в особливо великих розмірах – на суму майже 10 млн грн.

За результатами обшуків на території Житомирської і Київської областей вилучено первинну та чорнову бухгалтерську документацію, печатки підприємств-контрагентів, понад 1 млн грн необлікованих готівкових коштів.

Наразі готується клопотання до суду про накладення арешту на вилучені документи та майно.

Досудове розслідування, яке проводить слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в області, триває.

Пресслужба прокуратури Житомирської області