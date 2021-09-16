На Житомирщині викрито розтрату майже мільйона гривень бюджетних коштів під час ремонту доріг

15 вересня слідчі поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури оголосили про підозру у заволодінні бюджетними коштами директорові підрядного підприємства, що проводило ремонт доріг у кількох селах Житомирського району. Наразі встановлено, що товариству через завищену вартість виконаних робіт безпідставно було перераховано понад 950 тисяч гривень.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції №2 (м. Коростишів) Житомирського райуправління.

Наразі встановлено, що у 2018 році проводилися грейдування та ремонти вуличних доріг у селах Харитонівці, Мамині, Рудні та Смолівці. Їх результати оформлялись відповідними актами та довідками. Однак призначені слідчими та проведені експертами будівельно-технічні експертизи засвідчили значне завищення обсягів фактично виконаних робіт та витрат на них. Загалом у 8 випадках йдеться про внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, що й призвело до безпідставних виплат на рахунки підприємства-підрядника.

Таким чином, неправомірні дії керівника підприємства призвели до безпідставних виплат бюджетних коштів на рахунки товариства на загальну суму 958 524 гривні.

Наразі слідчі повідомили 62-річного чоловіка про те, що він обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Розслідування триває. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області