На Житомирщині викрито схему привласнення значних коштів посадовцями виконавчої служби

Слідчі Головного управління Нацполіції в області та кіберфахівці УСБУ Житомирщини викрили корупційну схему у двох підрозділах Державної виконавчої служби Центрально-західного міжрегіонального Управління Міністерства юстиції. 25 червня правоохоронці провели обшуки за місцями роботи фігурантів провадження.

У ході досудового розслідування встановлено, що службовці упродовж півтора року, у період з 2020 по 2021, шляхом маніпуляцій із інформацією у реєстрі виконавчих проваджень привласнювали кошти стягувачів, які надходили на депозитні рахунки ДВС.

За попередньо зібраними слідчими поліції відомостями, службові особи районних підрозділів виконавчої служби м. Житомира обирали із загального масиву провадження про аліменти чи кредитні кошти, стягувачі по яких через певні об’єктивні обставини (закриття чи ліквідація підприємства, смерть стягувача тощо) втратили інтерес до справи та активізували роботу підлеглих із боржниками.

У результаті кошти надходили на рахунки виконавчої служби, після чого за вказівкою посадовців перенаправлялись на визначені ними рахунки через внесення до автоматизованої електронно-інформаційної системи ДВС відповідних постанов.

Задокументовано, що упродовж декількох місяців лише по одній із підконтрольних службовцям карток чиновники привласнили понад 200 тисяч гривень.

25 червня правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями роботи двох фігурантів кримінального провадження та вилучили документацію, комп’ютерну техніку, ключі доступу до Реєстру виконавчих проваджень ДВС, банківські картки та інші можливі свідчення протиправної діяльності.

Після детального вивчення речових доказів у ході слідчих дій буде встановлено кількість усіх постраждалих та загальну суму привласнених коштів.

Наразі досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Викриття та блокування схеми проводили слідчі Слідчого управлінням ГУНП у регіоні за оперативного супроводу співробітників Управління СБ України Житомирщини під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Житомирської області