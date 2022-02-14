На Житомирщині водію повідомили про підозру в замаху на вбивство патрульного

Подія сталась уночі 13 лютого у Коростенському районі. 48-річний нетверезий водій, автівку якого патрульні поліцейські зупинили за порушення Правил дорожнього руху, повів себе агресивно, пошкодив службовий транспорт, невдало спробував втекти і збити машиною правоохоронця. Чоловіка затримали, нині він під вартою. За вчинені кримінальні діяння йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Близько 1 ночі 13 лютого поліцейські Управління патрульної поліції регіону на ділянці автодороги Київ – Ковель у Коростенському районі за порушення Правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Volkswagen Transporter». За кермом знаходився 48-річний житель м. Новограда-Волинського. Під час спілкування поліцейські помітили у чоловіка явні зовнішні ознаки алкогольного сп’яніння. Відтак запропонували йому пройти відповідне обстеження.

Однак керманич повів себе агресивно, замкнувся всередині автівки, а потім раптово рушив і поїхав з місця події, пошкодивши при цьому службовий автомобіль поліції.

Про таку подію патрульні сповістили своїх колег з інших чергових нарядів, які працювали поблизу, і розпочали переслідування втікача. За деякий час «Фольксваген» вдалося заблокувати на узбіччі неподалік с. Дивлина. Коли ж один з поліцейських, вийшовши з автівки, спробував підійти до водія-втікача, той різко рушив у напрямку правоохоронця. На щастя, патрульний встиг відскочити убік. Агресивного керманича зупинили та на місце події для документування всіх обставин було викликано слідчо-оперативну групу Коростенського райуправління ГУНП.

48-річного водія «Фольксвагена» поліцейські затримали у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Триває досудове розслідування одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України – ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу…), ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу…), ст. 347 (Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу…) Кримінального кодексу України.

Чоловікові вже оголошено про підозру у замаху на вбивство патрульного поліцейського. Тривають необхідні слідчі дії та вирішується питання про запобіжний захід для підозрюваного.

За чинним законодавством за сукупністю протиправних діянь керманичу може загрожувати позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Житомирської області