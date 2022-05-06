На Житомирщині за поданням поліції суд арештував молодика за тиранію над матір’ю

Днями рішенням суду було визначене покарання за домашнє насильство 22-річному жителю Оліївської громади Житомирського району. Відповідно до постанови райсуду, молодик проведе 10 діб під адміністративним арештом.

24 квітня до відділу поліції №1 Житомирського районного управління звернулася 42-річна жителька Оліївської громади. Жінка поскаржилась на тиранію 22-річного сина.

На місце події було скеровано екіпаж у складі поліцейського офіцера громади та ювенального інспектора, які якраз перебували на території обслуговування. У домоволодінні жінки поліцейські побачили агресивного молодика, який всіляко ображав та лаяв матір. Побачивши правоохоронців, чоловік почав брутально висловлюватися і до них. Під час розмови він проігнорував усі вимоги поліцейських та відмовлявся припиняти свої протиправні дії.

Правоохоронці доставили його до відділку, де оформили адміністративні матеріали за статтями 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування), 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) та 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП. Також було прийняте рішення про винесення молодику термінового заборонного припису із забороною наближатися до матері протягом певного терміну.

Усі адміністративні матеріали були скеровані на розгляд суду. Днями 22-річний чоловік був визнаний винним у вчиненні вказаних правопорушень та за сукупністю йому було визначене стягнення у вигляді 10 діб адміністративного арешту.

Загалом з початку року правоохоронці відділу поліції №1 Житомирського РУП припинили 127 фактів домашнього насильства, з них 27 – за час воєнного стану. У разі необхідності порушникам виносилися термінові заборонні приписи. Усі особи, які вчинили домашню тиранію, нині перебувають під контролем поліцейських, до превентивної роботи з ними також залучаються працівники соціальних служб.

Житомирське районне управління поліції