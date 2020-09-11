На Житомирщині затримали членів угруповання, які незаконно утримували громадян у неволі

Підозрювані тримали осіб у квартирі та демонстративно, завдаючи фізичних страждань проводили прямі трансляції на одному з каналів у мережі Youtube.

Працівники управління стратегічних розслідувань у Житомирській та Полтавській областях, спільно зі слідчими Бердичівського відділу поліції, за підтримки роти поліції особливого призначення та співробітників патрульної полії м. Кременчук, за процесуального керівництва Бердичівської місцевої прокуратури затримали членів злочинного угруповання, які переховувались від правоохоронних органів.

Встановлено, що раніше судимі фігуранти упродовж 2020 року незаконно утримували осіб у одній з квартир міста Бердичів. Протягом тривалого часу вони робили прямі трансляції у мережі Youtube під час яких, застосовували фізичне насильство, наносили побої, удари та здійснювали інші насильницькі дії щодо потерпілих. Правоохоронцям вдалось встановити місце знаходження правопорушників та їх затримати.

Вчора, 10 вересня, фігурантам справи було повідомлено підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Одному з підозрюваних вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб, без права внесення застави. Клопотання про обрання запобіжних заходів для інших фігурантів розглядається судом.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України