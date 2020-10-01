На Житомирщині затримали організатора угруповання, яке постачало зброю кримінальникам

Служба безпеки України затримала на Житомирщині організатора угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні і збуті бойових засобів ураження представникам кримінальних кіл регіону.

Під час 15 обшуків у житлових і підсобних приміщеннях фігурантів правоохоронці вилучили тротилові шашки загальною вагою 800 грамів, електродетонатори, реактивну протитанкову гранату РПГ-22, протипіхотну міну МОН-50, гранати Ф-1 і РГД-5, два пістолети і майже дві тисячі набоїв калібру 5,45 мм.

Вилучені засоби ураження направлено на балістичну і вибухотехнічну експертизи.

За попередніми даними досудового розслідування, групу організував мешканець Коростенського району. Зловмисники налагодили збут засобів ураження, нелегально завезених з району проведення операції Об’єднаних сил. Також організатор угруповання облаштував на території власного домоволодіння підпільну майстерню із переробки стартової зброї у бойову.

У межах контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували декілька фактів незаконної реалізації фігурантами вогнепальної зброї.

Наразі організатору групи повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Встановлюються джерела надходження військових засобів ураження з району проведення операції Об’єднаних сил.

Заходи із викриття зловмисників проводились Управлінням СБУ в Житомирській області спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

Служба безпеки України