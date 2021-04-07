На Житомирщині затримали підозрюваного у грабежі майже на ₴1,4 мільйона

Подія сталась уранці 5 квітня на автодорозі Київ–Чоп поблизу с. Улашанівки.

З пасажирського мікроавтобуса, що здійснював рейс з Рівного на Київ, чоловік відкрито викрав пакунок, як виявилось, із значною сумою грошей і автівкою поїхав з місця події. Завдяки уважним пасажирам і небайдужим місцевим жителям втікача оперативно наздогнали патрульні. Нині він під вартою.

Близько 11 години до поліції надійшло повідомлення про те, що з рейсового автобуса, керманич якого зупинився на маршруті на перепочинок, невідомий чоловік через водійські дверцята зухвало забрав пакунок із чиєюсь передачею. Не зважаючи на вигуки пасажирів, незнайомець поїхав з місця події автівкою.

На щастя, люди запам’ятали марку і номер автомобіля, яким пересувався підозрюваний чоловік. А випадкові очевидці події з-поміж місцевих жителів навіть взялися переслідувати його. Усі дані оперативно були передані нарядам Управління патрульної поліції в області, які обслуговують ділянку автодороги Київ – Чоп. Уже за короткий проміжок часу патрульні зупинили втікача на польовій дорозі, кудою він намагався зрізати шлях.

За кермом зупиненого «Peugeot Expert» знаходився 35-річний житель Рівненщини. Виявилось, пакунок чоловік навіть встиг прикопати у землю біля лісосмуги, у чому згодом сам зізнався. Усі обставини зафіксували працівники слідчо-оперативної групи відділення поліції №4 (Хорошів) Житомирського райуправління поліції.

У вилученому згортку знаходились гроші у сумі близько 1 мільйон 400 тисяч гривень. Власника поліцейські встановили та з’ясували, що ця передача прямувала до столиці, де пакунок мали забрати за домовленістю.

– Попередньо відомо, що затриманий раніше працював на цьому рейсовому маршруті і приблизно міг знати, коли з водієм відправляються цінні передачі. Того ранку ще у Рівному чоловік переконався, що потрібний йому пакунок вручили водієві маршрутки і прослідував за нею на власному авто. Скориставшись тимчасовою відсутністю водія, він на очах в інших пасажирів забрав його. Завдяки небайдужості людей вдалося швидко розкрити кримінальне діяння, — прокоментувала заступниця начальника Хорошівського відділення поліції Діана Ніколайчук.

Нині чоловік затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Усі обставини встановлюються у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 186 (Грабіж) КК України. За чинним законодавством грабіж, вчинений в особливо великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від 8 до 13 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області