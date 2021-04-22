На Житомирщині затримано агента ФСБ Росії, якого підозрюють у державній зраді (фото)

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури затримано та повідомлено про підозру громадянину у вчиненні державної зради, тобто діяння, умисно вчиненого громадянином України на шкоду обороноздатності, державній безпеці України шляхом надання іноземній організації та її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, житель міста Бердичів, протягом січня-квітня 2021 року, з корисливих мотивів, вступивши у злочинну змову з представником ФСБ Росії, діючи під конспіративним псевдонімом, отримував та виконував завдання, що завдають шкоду обороноздатності та державній безпеці України.

Зокрема, він фотографував територію, будівлі військових об’єктів, автотранспорт, розташування камер відеоспостережень та «сліпих зон»,

систему охорони, а також збирав приватну інформацію про військовослужбовців та їхні родини тощо.

Незаконно здобуті відомості, за які йому пообіцяли грошову винагороду, передавав різними видами зв’язку.

За місцем проживання затриманого правоохоронцями проведено санкціонований обшук, під час якого вилучено предмети та документи, що свідчать про незаконну діяльність.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Викрито особу прокурорами спільно зі співробітниками підрозділу контррозвідки Управління СБУ в Житомирській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури