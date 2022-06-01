На Житомирщині завершено розслідування щодо міжрегіональної групи фальшивомонетників

Під час досудового розслідування було встановлено причетність двох спільників, 62-річного киянина та 49-річного житомирянина, до оборудок із підробленою валютою. Під час документування їх протиправної діяльності детективи поліції зафіксували неодноразові факти продажу ними фальшивих грошей, а саме доларів США, за відповідний відсоток від їх номінальної вартості.

11 жовтня обох затримали у м. Києві після збуту чергової партії валюти, поліцейські провели 11 обшуків за місцями їх проживання та тимчасового перебування.

Вилучене під час слідчих дій було направлено на відповідне експертне дослідження. За результатами його проведення, а також на підставі інших зібраних доказів протиправної діяльності чоловікам було оголошено про підозру, а згодом і винесено обвинувачення.

Обвинувальні акти, затверджені прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури, були вручені чоловікам. Їм інкримінується вчинення кримінального діяння, передбаченого ч. 2 ст. 199 (Придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, збут підроблених банкнот іноземної валюти, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Відтак чоловікам може загрожувати ув’язнення на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області