На Житомирщині завершено розслідування смертельної ДТП, яку спричинив п’яний поліцейський

Працівники Територіального управління ДБР Хмельницького за сприяння ДВБ Нацполіції завершили досудове розслідування стосовно колишнього оперуповноваженого Коростенського райуправління поліції в Житомирській області, який напідпитку вчинив смертельну ДТП.

Обвинувальний акт направлено до суду.

3 квітня 2021 року приблизно 22:00 в селі Малинівка Коростенського району Житомирської області поліцейський за кермом власного автомобіля наїхав на пішохода, який загинув на місці внаслідок одержаних травм.

Водій втік з місця ДТП. За показаннями свідків, поліцейський перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі він звільнений із лав Нацполіції України.

Експоліцейський обвинувачується в порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого, та залишенні в небезпеці (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Житомирська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР та Нацполіція.

ДБР