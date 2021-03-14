На Житомирщині жінка, яка не захотіла народжувати, позбулася своїх двійнят

Новоград-Волинською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вбивства матір’ю своїх новонароджених дітей (ст.117 КК України).

Про злочин поліції повідомила односельчанка, яка розповіла, що в жінки, яка тривалий час була вагітною, ознаки вагітності зникли, однак новонароджених ніхто не бачив.

Під час перевірки інформації попередньо встановлено, що 31-річна жінка на шостому місяці вагітності вирішила позбутися дітей. З метою скоєння злочину у лютому цього року самостійно прийняла медичний препарат, викликавши штучні пологи, а новонароджених двійнят приховала у підсобному приміщенні свого домогосподарства.

Також встановлено, що жінку ще раніше позбавлено батьківських прав стосовно сімох дітей.

Досудове розслідування проводить відділ поліції № 5 Житомирського районного управління поліції.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі Житомирської обласної прокуратури.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури