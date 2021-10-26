На Житомирщині злочинна група незаконно заволоділи майном кількох товариств на ₴100 млн.

Організував діяльність злочинної групи 43-річний мешканець Харкова, у спільники залучив 42-річну державну реєстраторку селищної ради та мешканця Сумської області.

Організатор та держреєстраторка наразі є підсудними у справі про незаконне заволодіння майном товариства.

Зловмисник на підставі підроблених документів заволоділи нерухомим майном ряду підприємства Житомирської та Одеської областей. Надалі з метою приховування своєї діяльності зареєстрували право власності на об’єкти за підконтрольними особами.

Відповідно до висновків експертних досліджень, в наслідок протиправної діяльності учасників організованої злочинної групи завдано збитків на суму понад 100 млн грн.

Національна поліція України