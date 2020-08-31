На Житомирщині злочинній групі повідомили про підозру у протиправному заволодінні майном підприємств на ₴12,6 млн.

За процесуального керівництва прокуратури Житомирської області 28 та 29 серпня 2020 року чотирьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у скоєнні низки злочинів, пов’язаних із привласненням та легалізацією майна суб’єктів господарської діяльності на загальну суму майже 12,6 млн грн.

Про це 31 серпня повідомила пресслужба прокуратури Житомирської області.

Так, організатора групи підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України, трьох його спільників — за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

За даними слідства, житель міста Харкова, 1978 року народження, з метою заволодіння майном трьох підприємств на території Житомирської області, розробив протиправну схему, для реалізації якої створив та очолив організовану групу, залучивши до її складу ще трьох осіб, серед яких державний реєстратор одного із сіл Малинського району.

Так, протягом травня 2017 року члени злочинної групи зареєстрували фіктивні юридичні особи під назвами, схожими із назвами реальних підприємств, підробили документи та на їх підставі зареєстрували на одного із співучасників право власності на майнові комплекси компаній, які перебували у процесі ліквідації, та дві квартири у місті Житомирі, що належали одному з товариств.

Провернувши вказану злочинну схему, фігуранти справи, з метою легалізації, внесли зазначене майно до статутних капіталів створених ними суб’єктів господарювання та продали.

Унаслідок незаконних оборудок товариству та акціонерним компаніям заподіяно шкоду у великих розмірах – на суму понад 12,6 млн грн.

Наразі до суду скеровано клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування проводить СУ ГУ Нацполіції в області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Житомирської області. // zhitomir.life