На Житомирщині злочинну групу судитимуть за незаконний видобуток піску на ₴45 млн.

Детективи слідчого управління ГУНП в Житомирській області за оперативного супроводу регіонального Управління СБУ та під процесуальним керівництвом прокуратури завершили розслідування діянь злочинної групи. Обвинувальний акт відносно організатора та трьох членів скеровано до суду. Фігурантам інкримінується незаконне заволодіння ґрунтовим покривом, нелегальне видобування корисних копалин, безгосподарське використання земель.

У ході слідчих дій встановлено, що організатором угруповання став 42-річний місцевий підприємець. До незаконного видобування піску він залучив ще трьох жителів області, віком 31 та 41 років, двоє з яких працювали на його підприємстві.

Упродовж лютого 2020 — червня 2021 років обвинувачені на 10 земельних ділянках, розташованих на території однієї з громад області, промисловим способом і без спеціальних дозволів здійснили самовільний видобуток піску загалом понад 50 тисяч кубометрів. Від таких дій державі завдано шкоди у розмірі майже 45 мільйонів гривень.

Крім того, члени злочинного угруповання із залученням спеціальної техніки зняли та перенесли за межі земельних ділянок верхній родючий шар ґрунту, чим вчинили безгосподарське використання земель та завдали економічним інтересам держави збитків на загальну суму понад 42 мільйони гривень.

24 січня 2022 року обвинувальний акт відносно чотирьох осіб, організатора та співучасників злочинної групи, скеровано до суду.

Відтак фігуранти обвинувачуються у вчиненні кримінальних діянь, передбачених ч. 1 ст. 239-1 (Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель); ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин); ч. 1 ст. 254 (Безгосподарське використання земель) Кримінального кодексу України. А одному зі співучасників інкримінують ще й ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. За сукупністю кримінальних діянь їм загрожує покарання у вигляді ув’язнення на термін від 5 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області