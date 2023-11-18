На журналіста Михайла Ткача напали під час зйомки матеріалу на Київщині, поліція відкрила провадження (відео)

Журналіст проводив зйомку біля ресторану “Тандир” у селищі Козин, де, як зазначається, було багато автомобілів можновладців.

Видання “Українська правда” повідомило, що на їхнього журналіста Михайла Ткача було скоєно напад біля ресторану “Тандир” у селищі Козин Київської області.

Зазначається, що у п’ятницю близько 23:20 журналісти проводили зйомку біля ресторану “Тандир”, де помітили, зокрема, колишніх високопоставлених співробітників Офісу генпрокурора. Біля ресторану було багато автомобілів.

Коли охорона одного з відвідувачів помітила зйомку, то почала світити дальнім світлом і блокувати авто журналістів.

“Я вийшов із автомобіля, повідомив, що я журналіст “Української правди”. Охоронці почали мене блокувати, а один підійшов і вдарив по камері, а також наніс удар мені”, – повідомив Михайло Ткач.