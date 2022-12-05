На Житомирщині 22-річного зловмисника викрили у низці ошуканств пенсіонерів

Оперативники кримінальної поліції Житомирщини зібрали свідчення причетності молодика до принаймні трьох шахрайств за схемою «ваша донька потрапила у ДТП». Загалом пенсіонери віддали понад 230 тисяч гривень на уявний порятунок рідних. Підозрюваного правоохоронці розшукали у м. Києві, де той тимчасово проживає. Тривають досудові розслідування та встановлення інших учасників злочинної схеми.

Наприкінці листопада до 82-річної жительки смт Попільні на домашній номер зателефонував невідомий зі звісткою про потрапляння її дочки у ДТП. Тоді вона віддала «лікарю», який прийшов до неї додому, 30 тисяч гривень та ще 2,4 тисячі доларів США для порятунку рідної людини. Пенсіонерка досить швидко зрозуміла, що її ошукали, однак невідомий уже встиг піти.

Оперативники відділення поліції №2 (смт Попільня) Житомирського райуправління зібрали першочергові відомості та розпочали заходи із встановлення осіб, причетних до події. У результаті встановили, що до пенсіонерки за грошима приходив 22-річний житель Чуднівської громади. Хлопця розшукали у м. Києві та доставили до поліційного відділення.

Він визнав свою провину та розповів, що знайшов такий «підробіток» у телеграм-каналі. Йому обіцяли роботу кур’єра з доставлення документів, а насправді довелося вдавати з себе медика та забирати гроші у пенсіонерів. Винагорода за такі відвідини його влаштувала.

Нині встановлено, що хлопець причетний принаймні до ще 2 подібних ошуканств жителів Житомирського району. Так, на початку вересня в історію з потраплянням її дочки у ДТП та потребу у терміновому лікуванні повірила 87-річна жителька м. Коростишева. Тоді вона віддала незнайомцю, який прийшов до неї додому, 67 тисяч гривень. А 20 жовтня парубок таким же чином виманив 40 тисяч гривень у 70-річної жительки смт Брусилова.

Слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 (Шахрайство) КК України. Тож нині у межах досудового розслідування триває з’ясування всіх обставин та перевірки причетності підозрюваного до подібних правопорушень. Також поліцейські встановлюють інших учасників цієї злочинної схеми.

Водночас правоохоронці вкотре закликають жителів Житомирщини бути вкрай обережними у спілкуванні з незнайомцями, особливо якщо вони звертаються до вас у телефонному режимі, називаючись посадовцями, лікарями, соціальними працівниками, поліцейськими тощо.

Якщо вам сповіщають про потрапляння ваших рідних у біду, ніколи не передавайте незнайомцям гроші для їх порятунку. Самостійно перевірте, чи правдива надана вам інформація: зателефонуйте до рідної людини, про яку йшлося у розмові або до тих, хто може бути поруч з нею, та з’ясуйте всі обставини. За неможливості – розкажіть про нав’язану вам інформацію рідним, друзям або сусідам та порадьтеся з ними, це дозволить вам опанувати себе та не вчинити необачно.

Відділ комунікації поліції Житомирської області