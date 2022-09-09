На Житомирщині арештовані корпоративні права і майно білоруського підприємства вартістю понад ₴30 млн. передадуть в АРМА

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури за рішенням суду в управління АРМА передано корпоративні права і майно підприємства орієнтовною вартістю понад 30 млн грн, на яке накладено арешт у межах досудового розслідування за фактом заволодіння посадовими особами грошовими коштами шляхом обману (ч. 3 ст. 190 КК України).

Як повідомлялося раніше, посадовці щебеневого заводу, що діяв на півночі Житомирщини та власником якого є орган місцевого самоврядування білорусі, неправомірно зменшили грошовий статутний капітал та штучно створили борг із зарплати сотні працівникам на загальну суму 4 млн грн.



Наразі корпоративні права, а також спецтехніку, вантажні автомобілі, виробничі конвеєри і цехи, склади, свердловини, залізнична під’їзна дорога, офісні приміщення, багатоповерхові житлові будинки, дитсадок, будинок культури (усього 355 позицій) передадуть Агентству для забезпечення управління арештованим майном.

Оскільки засновники та власники каменевидобувного підприємства знаходяться у білорусі, звідки ворог постійно обстрілює українські міста і села, органом досудового слідства встановлюється ймовірність фінансування підприємством військових дій рф на території України.

Досудове розслідування, за оперативного супроводу Управління СБ України в області, проводять слідчі СУ Головного управління Нацполіції в області.

Житомирська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури