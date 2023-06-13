На Житомирщині «благодійника», який переправляв через кордон ухилянтів за $3700 помістили під варту

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури особі повідомлено про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України порадами, вказівками та усуненням перешкод, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Слідство встановило, що злочин у сфері недоторканності державного кордону, забезпечення призову та мобілізації, з метою власного збагачення, скоїв 22-річний громадянин сусідньої держави, житель Київщини.

Підозрюваний знайомився з чоловіками призовного віку та обіцяв їм допомогти за певну винагороду безперешкодно перетнути кордон і виїхати з України, аби уникнути служби у ЗСУ.

Одного з «кандидатів» він розшукав у місті Бердичеві. Під час особистих зустрічей, а також онлайн-спілкування у телефонному застосунку ділок пообіцяв 28-річному призовнику за 3700 доларів США переправити його через кордон України нібито від громадської організації. Для цього ухилянту необхідно було лише надати своє фото, чистий аркуш з підписом та водійські права. Також фігурант надавав поради та консультував свого клієнта, як діяти у разі виникнення нестандартних ситуацій під час перетину кордону, аби не було викрито справжньої мети поїздки.

Однак скористатися такими порадами не вдалося. 09.06.2023, увечері, у місті Бердичеві правоохоронці викрили «благодійника» відразу після одержання ним першого траншу – 37 500 грн.

Сьогодні, 12 червня, підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення грошової застави на суму 214 тис. грн.

Злочинні дії викрито завдяки спільним злагодженим діям обласної прокуратури, УСБУ в області та слідчого управління ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури