На Житомирщині чоловік через ревнощі підпалив автомобіль знайомої (фото)

Пізно ввечері 11 травня до поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля «Toyota Camry» біля приватного будинку у селищі Червоному. Ймовірною причиною пожежі був підпал. Поліцейські встановили та затримали причетного.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського райвідділу поліції та рятувальники. Вогнем було пошкоджено моторний відсік та зовнішні деталі транспортного засобу.

За висновком співробітників ДСНС ймовірною причиною загоряння автомобіля став підпал. Поліцейські вилучили слідову інформацію.

Встановлено, що автомобіль належить 34-річній місцевій жительці. За її свідченнями, до події міг бути причетним її 40-річний знайомий.

Оперативники кримінальної поліції райвідділу спільно з працівниками управління оперативно-технічних заходів ГУНП розшукали чоловіка на Київщині. Він визнав свою провину та пояснив, що мотивом такого вчинку стали ревнощі. Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

13 травня слідчі поліції за погодженням Бердичівської окружної прокуратури оголосили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

За чинним законодавством чоловікові за такі дії може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 10 років.

Бердичівський районний відділ поліції