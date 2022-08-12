На Житомирщині депутат та судовий експерт відповідатимуть за «допомогу» у складанні водійських іспитів

Бізнес на успішній здачі екзаменів для водіїв налагодили двоє посадовців. Один з них депутат селищної ради однієї з громад області, інший – працівник офіційної експертної установи у столиці. За домовленістю обох сума позитивного вирішення питання складала 10 тисяч гривень. Розслідують схему незаконного збагачення слідчі главку поліції Житомирщини.

Викрили відверто корупційні оборудки фігурантів слідчі Головного управління Нацполіції в Житомирській області спільно зі співробітниками УСБУ регіону та за процесуального керівництва обласної прокуратури.

У ході розпочатого досудового розслідування було встановлено, що схему збагачення за рахунок бажаючих «швидко і безболісно» скласти водійські іспити організували двоє посадовців. Так, депутат переконував слухачів водійських курсів у надзвичайній складності екзаменаційного процесу. Однак обнадіював майбутніх керманичів у можливості значно спростити процедуру.

Для цього слід було складати іспит у столичному сервісному центрі за умови супроводу «надійної людини». Звісно, такі послуги вимагали додаткових витрат.

Відтак 9 серпня в одному із сервісних центрів м. Києва правоохоронці затримали причетного до «корупційного тандему» – жителя столиці, працівника офіційної експертної установи. Чоловік, за попередньою домовленістю депутатом, якраз отримав від потенційного клієнта розрахунок – 10 тисяч гривень за успішну здачу теоретичного і практичного водійських іспитів. Чоловік був затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України і нині йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У результаті слідчих дій, проведених правоохоронцями і на Житомирщині, і в Київському регіоні, вилучено низку речових доказів протиправної діяльності обох чоловіків. Серед таких – грошові кошти в національній та іноземній валюті еквівалентом близько 400 тисяч гривень, чисті проштамповані документальні бланки та інше.

Досудове розслідування триває за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Обом фігурантам оголошено про підозру у названому кримінальному діянні. Нині їх перевіряють на причетність до інших подібних фактів.

За чинним законодавством за такі протиправні діяння чоловікам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області