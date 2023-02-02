На Житомирщині ділок продав за 13 тис. доларів автомобілі, ввезені в Україну для військових

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, місцевому жителю повідомлено про підозру у незаконному продажу, з метою отримання прибутку, гуманітарної допомоги, вчиненому в особливо великому розмірі під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Слідство встановило, що злочинну схему заробітку налагодив 42-річний житель Бердичева.

Підозрюваний, маючи інвалідність 3-ї групи, яка надає право безперешкодно перетинати кордон, надавав митним органам листи з військових формувань (їх достовірність перевіряється) щодо потреби у транспорті та запевняв про намір доставити транспортні засоби ЗСУ як гуманітарну допомогу.

Насправді ж доставлені в Україну автомобілі як гуманітарка військовим не відправляв, а продавав через комерційні інтернет-сервіси.

Під час чергової кримінальної оборудки, 01.02.2023, поблизу автозаправки, розташованої неподалік с. Нова Романівка Звягельського району, ділка затримали відразу після одержання майже пів мільйона гривень (13 тис. доларів США) за продаж трьох автомобілів.

Наразі до суду подано клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під варту.

Викриття протиправної діяльності, за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, проводило УСБУ в області та ГУНП в області, яке розслідує кримінальне провадження.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури