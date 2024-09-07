На Житомирщині довічно засудженого викрили у поширенні злочинного впливу та організації злочинів у в’язниці

Чоловік, який вчинив низку особливо тяжких насильницьких злочинів, нині відбуває покарання в одній з виправних установ Житомирської області. 58-річний уродженець Донеччини має «кримінальний стаж» у понад 30 років та статус «смотрящого» серед засуджених. Поліцейські повідомили йому про підозру у низці нових злочинів.

Слідчі слідчого управління поліції Житомирської області спільно зі співробітниками обласного Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ встановили, що фігурант, відбуваючи довічне ув’язнення у виправній колонії, налагодив кримінальний бізнес на її території.

Під контролем чоловіка перебувало постачання тютюнових виробів, харчових продуктів та мобільних телефонів в одному з секторів установи. Він спонукав засуджених дотримуватися кримінальних «законів», брав участь у вирішенні конфліктних ситуацій, а у разі непослуху визначав покарання, застосовував різні види впливу, у тому числі психологічне насильство. Ґаджети чоловік розподіляв серед тих в’язнів, які вели правильний, в його розумінні, за злодійськими традиціями, спосіб життя. Також він займався розподілом коштів, наданням «матеріальної допомоги» засудженим.

Наприкінці 2023 року чоловік розробив шахрайську схему, пов’язану із розміщенням на одній з Інтернет-платформ оголошень про продаж неіснуючих товарів. Він вступив у змову з одним із засуджених та доручив йому реалізувати оборудки, обманом вимагаючи у покупців передоплату.

В одному з випадків спільники проводили «продаж автомобіля». Покупець повинен був сплатити 3000 гривень нібито для його бронювання та надати паспортні дані для оформлення купівлі. Втім, той запідозрив нечесні наміри «продавця» та відмовився від подальшої угоди.

Тоді «смотрящий» зателефонував покупцеві та, назвавшись кримінальним авторитетом, звинуватив того у відмові від купівлі та став вимагати вигаданий борг у 5 тисяч доларів. Він неодноразово здійснював повторні дзвінки, погрожуючи чоловікові та його рідним застосуванням насильства, позбавлення волі, знищення майна. Він наголошував на тому, що сам перебуває в місцях позбавлення волі, але має значний вплив у «кримінальному світі» та обов’язково направить до нього своїх знайомих, які виконають всі погрози. Тож зрештою потерпілий звернувся по допомогу до правоохоронців.

Зібравши необхідні свідчення та провівши інші процесуальні дії, слідчі слідчого управління ГУНП області за погодженням обласної прокуратури повідомили 58-річному фігуранту про підозри:

– в умисному встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу, вчиненому в установах виконання покарань (ч. 2 ст. 255-1) КК України;

– у шахрайстві, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190) КК України;

– у вимаганні з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189) КК України.

Згідно з чинним законодавством такі протиправні дії караються позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області