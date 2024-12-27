На Житомирщині двоє зловмисників вимагали у судді 15 тис. доларів неіснуючого боргу

Прокурор Житомирської обласної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб за фактом вимагання коштів з погрозами потерпілому та його близькому родичу в обмеженні прав, розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти в таємниці, вчиненому за попередньою змовою, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).

Крім цього, «ініціатора» вимагання обвинувачено у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів і вибухових речовин (ч. 1 ст. 263 КК України).

Розслідуванням установлено, що уродженець Волині, з метою власного збагачення, під видом неіснуючого боргу вимагав у судді 15 тис доларів США. У спільники він залучив свою співмешканку, жительку Рівненської області.

Вимагачі тривалий час вчиняли психологічний тиск на потерпілу особу, постійно телефонували та погрожували, зокрема, створити неприємності і проблеми у роботі.

Під час чергового спілкування застерегли, що «ввімкнул и лічильник» та встановили остаточну дату сплати видуманого боргу, який потерпіла особа має привезти на місце зустрічі у Коростенський район.

У вересні цього року, відразу після одержання зазначеної суми, вимагачів затримали правоохоронці.

За місцем проживання обвинуваченого вилучено арсенал вогнепальної зброї та бойових припасів, зокрема, автомат Калашникова, декілька сотень бойових патронів, гранати, вибухівку тощо.

Наразі обоє обвинувачені перебувають під вартою з правом внесення застави, відповідно, на суму понад 605 тис грн та понад 450 тис грн.

Досудове розслідування проводило ГУНП в області, оперативний супровід забезпечувало Управління карного розшуку ГУНП.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури