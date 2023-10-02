На Житомирщині директор комунальної лікарні вимагав «відкати» за поставлене медобладнання

Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно посадовця медустанови за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідство встановило, що директор однієї з комунальних лікарень Житомирщини вимагав від приватного підприємця «відкат» за поставлене ним медобладнання.

На вимогу посадовця, постачальник мав віддати йому 20% від вартості устаткування та виробів медичного призначення. За укладеним з підприємцем договором, лікарня закупила устаткування за бюджетні кошти на суму 700 тис. грн.

Неправомірну вигоду обвинувачений брав двома траншами, на загальну суму 140 тис. грн.

Викрили ділка у червні цього року, відразу після одержання другої частини «відкату».

Наразі чиновник відсторонений від займаної посади.

Корупційний злочин викрито Житомирською обласної прокуратурою спільно з ГУНП в області та Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

У разі доведення у суді вини фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури